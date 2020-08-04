Банк «Открытие» запустил OpenKey — первую на российском рынке виртуальную клавиатуру с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств. Об этом объявили в финучреждении, уточнив, что в настоящий момент сервис доступен для смартфонов на базе iOS.

С помощью OpenKey можно совершать операции по карте из любых приложений, где используется клавиатура (например, из мессенджеров, соцсетей, электронной почты), не переключаясь на мобильный банк. «Теперь перевести деньги другу или оплатить домашний Интернет пользователи могут там же, где общаются со своими близкими», — приводят пример в «Открытии». Наглядно этот процесс показан в ролике банка .

OpenKey скачивается и устанавливается на смартфон вместе с мобильным банком «Открытия» (сервис доступен в последней версии приложения). Тем, у кого уже установлено приложение, достаточно его обновить. «Клавиатура при этом отобразится в настройках телефона в разделе «Сторонние клавиатуры». Достаточно в настройках разрешить OpenKey полный доступ, и все возможности сервиса станут доступны автоматически», — указывают в банке.

С помощью OpenKey доступны следующие операции:

просмотр баланса по всем продуктам;

просмотр истории операций по картам;

просмотр и отправка реквизитов по всем продуктам;

оплата мобильной связи;

переводы по номеру карты;

переводы по номеру телефона.

«Совершать операции через OpenKey настолько же безопасно, как и в любых других дистанционных каналах «Открытия». Клавиатура, как и мобильный банк, защищена ПИН-кодом. Банк не собирает и не использует данные пользователей OpenKey. Полный доступ сервиса к телефону необходим только для того, чтобы клавиатура работала», — подчеркивается в релизе.