Банк ДОМ.РФ запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты банка могут не только подать заявку и получить решение по кредиту, не выходя из дома, но и заказать дистанционное получение кредитных средств: сотрудник банка доставит полный пакет документов и банковскую карту, на которую зачисляются денежные средства, на территорию клиента в любое удобное для него время», — говорится в релизе.

Оформить заявку на кредит можно не только в мобильном или интернет-банке, но и через контакт-центр, позвонив или заказав обратный звонок в мобильном банке. Заемщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Не нужны также документы о занятости и доходах, их заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать дистанционно у сотрудника банка. Оформление заявки и принятие решения об одобрении кредита занимают несколько минут.

Потребительские кредиты в Банке ДОМ.РФ доступны по ставке от 7,5%. Максимальная сумма потребительского кредита — 3 млн рублей на срок от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

Отправить заявку на оформление потребительского кредита можно на сайте банка.

