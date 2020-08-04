Ассоциация российских банков получила от Росреестра ответ на свое обращение с просьбой обратить внимание территориальных органов на недопустимость отказов в принятии зафиксированных банками на бумажном носителе устных требований заемщиков о предоставлении им кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении, поступившем в Банки.ру.

«Согласно ответу Росреестра внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке , исходя из требований действующей редакции закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не может осуществляться на основании требования, направленного посредством средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера заемщика», — говорится в релизе АРБ.

Отмечается, что никаких предложений по разрешению создавшейся ситуации от Росреестра не поступило.

«Таким образом, проблема необходимости представления заемщиками оригиналов требований о предоставлении им кредитных каникул, которые они имеют право представлять в банки устно по телефону в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, остается неразрешенной», — резюмируют в АРБ.

Ассоциация совместно с банками — членами АРБ в настоящее время начала работу по вопросу внесения необходимых для решения данной проблемы изменений в действующее законодательство. По мнению банковского сообщества, действия регистрирующего органа, требующего от заемщиков представления оригиналов требований о предоставлении кредитных каникул (на бумажном носителе или в электронной форме), не соответствуют заложенной действующим законодательством идее создания наиболее простой для заемщика процедуры волеизъявления, направленного на получение кредитных каникул.

В сообщении подчеркивается, что данная более простая процедура волеизъявления заемщика (направление требования по телефону) была разработана во исполнение инициатив президента РФ по поддержке имеющих обязательства по кредитным договорам (займам) граждан России в условиях распространения COVID-19.

«Банковское сообщество готово обеспокоиться защитой интересов своих заемщиков, чтобы поддержать их в непростой период», — заключают в АРБ.