Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,15-7,4% годовых, книга заявок закрыта по нижнему уровню в 7,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,34%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, и особенно частных лиц, позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.

В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 8 млрд рублей.

«Это уже третья совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Мы высоко ценим многолетнюю работу и надеемся, что сделка послужит укреплению нашего сотрудничества», — подчеркнул начальник управления по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями Альфа-Банка Максим Жила.

«Несмотря на ситуацию на рынке, нам удалось разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона, сохранив при этом рыночный спрос, что является очередным подтверждением высокой степени доверия инвесторов к нашей компании», — отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», БК «Регион». Техническое размещение бумаг на бирже прошло 31 июля 2020 года.