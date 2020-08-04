Клиент может перевести из другого банка свой ипотечный кредит и получить ставку от 7,99%.

Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, до 80% стоимости залога, срок до 30 лет.



Рефинансировать ипотеку в Альфа-Банке стало еще проще: теперь при подаче заявки не нужен кредитный договор по действующей ипотеке, его можно предоставить после одобрения рефинансирования.



Все документы можно подать онлайн, причем не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также Альфа-Банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку. Рассчитать точные условия и подать заявку на рефинансирование ипотеки в других банках можно на странице .



В августе 2019 года Альфа-Банк был признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.