Россия вслед за Кипром денонсирует соглашения и с другими низконалоговыми странами, если они откажутся пересмотреть соглашения, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Россия в начале апреля направила в Министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин объявил, что договориться не удалось, с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

«В случае отказа других стран с низконалоговой юрисдикцией от предлагаемого соглашения Россия также денонсирует договоры с несправедливым перераспределением налогов», — сказал Железняк.

Он также отметил, что денонсация Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром направлена исключительно на защиту национальных интересов страны в области формирования бюджета. Пересмотр налоговых соглашений создает предпосылки перевода россиянами бизнеса из-за рубежа в отечественную юрисдикцию, например в специальные административные районы с пониженной налоговой ставкой, отметил Железняк.

По его словам, Россия предложила зарубежным партнерам более справедливую схему налогообложения, которая позволяет получить дополнительные поступления в бюджет страны и не наносит ущерба бизнесу. «При этом ясно, что привыкшие к сверхвысоким доходам офшорные компании могут быть недовольны подобным решением. Очевидно, что руководство России исходит прежде всего из государственных интересов и предлагает новые формы и способы пополнения бюджета для выполнения социальных обязательств перед гражданами и для развития экономики», — добавил депутат.