Госдума может принять закон о сохранении у должников прожиточного минимума в осеннюю сессию, которая заканчивается в декабре. Об этом в понедельник заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения соответствующей инициативы в режиме видеоконференции.

В ходе дискуссии первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев предложил доработать законопроект к концу августа. «К концу августа мы могли бы выйти на обновленную редакцию. И потом руководство партии приняло бы политическое решение, как нам лучше пойти: внести новый текст либо перевнести [законопроект], <…> либо договориться, что изменения будут приняты большой поправкой ко второму чтению», — пояснил парламентарий.

Концепция законопроекта была поддержана представителями Минтруда, Минюста, Банка России, Федеральной службой судебных приставов и Сбербанка, которые приняли участие в обсуждении. «Хочу присоединиться к словам Андрея Константиновича, сказать вам огромное спасибо за сегодняшнее наше обсуждение, позицию четкую, понятную, внятную, которая позволит нам за август доработать [законопроект], — отреагировал Турчак. — Параллельно мы ждем от регионов предложений и замечаний. Этот процесс у нас уже запущен».

«Я думаю, что реально к сентябрю мы выйдем с вами с доработанными двумя законопроектами и сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Госдумы», — добавил он.

Законопроект, обязывающий кредиторов сохранять должникам прожиточный минимум, был внесен в Госдуму 14 мая. Изменения планируется внести в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы, законы «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». Авторы инициативы предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.