Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок к закону «О национальной платежной системе».

Теперь клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

В Сбербанке ТАСС пояснили, что закон вводит ограничения не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по большому числу транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денежных средств, поэтому действие поправок затронет преимущественное большинство регионов РФ.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обращалась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу данных поправок. В частности, в АБР отмечали, что этот запрет негативно скажется на части региональных транспортных проектов. Так, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом, по данным АБР, около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.

Позже ассоциация подготовила поправки к закону «О национальной платежной системе», согласно которым транспортные карты и карты для школьников не подпадают под этот запрет. В Банке России тогда заявили, что регулятор не возражает против подобных исключений, если существует техническая возможность разграничить такие анонимные средства платежа.

Опрошенные агентством платежные сервисы заявили, что сейчас подавляющее большинство электронных кошельков являются идентифицированными, при этом доля анонимных кошельков, которые пополняются наличными, незначительна.

Пройти идентификацию пользователи могут как в офисах платежных сервисов, так и в отделениях компаний-партнеров. Помимо очной идентификации некоторые сервисы предоставляют возможность проведения видеоинтервью. Так, международная система расчетов WebMoney Transfer в конце июля запустила полную удаленную идентификацию клиентов при помощи видеосвязи. Как отмечалось в сообщении сервиса, видеоинтервью займет несколько минут, а клиенту понадобятся только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.