Суд постановил взыскать с Оксаны Миренковой 1,516 млрд рублей в рамках иска Агентства по страхованию вкладов к девяти бывшим топ-менеджерам Регионального Банка Развития на 2,054 млрд рублей, следует из материалов АСВ.

Агентство ведет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 10 ноября 2015-го, а в декабре того же года был признан банкротом.

АСВ в ноябре 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании почти 2,054 млрд рублей с девяти экс-топов РБР : и. о. председателя правления Александра Буйлова, члена правления Оксаны Миренковой, президента банка, члена его совета директоров Виктора Тарановского, членов совета Татьяны Тарановской и Любови Ситниковой, с еще одной (наряду с Тарановским, Ситниковой и рядом других лиц) совладелицы банка — Галины Чекан, а также с Вячеслава Потапова, Николая Рублева и Рамиля Сафина.

Согласно опубликованной в понедельник, 3 августа, информации АСВ , арбитраж в декабре 2019 года частично удовлетворил требования агентства, постановив взыскать солидарно с Буйлова и Потапова причиненные банку убытки в размере более 2,263 млрд рублей, с Буйлова — в размере более 137 млн, солидарно с Буйлова и Потапова — около 1,415 млрд, солидарно с Буйлова, Потапова и Виктора Тарановского — 324 млн, солидарно с Потапова и Тарановского — около 63 млн, солидарно с Потапова и Татьяны Тарановской — свыше 401 млн, с Потапова — около 214 млн рублей; в удовлетворении заявления в остальной части суд отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого была объявлена 29 июля 2020 года, декабрьское определение Арбитражного суда Москвы отменено в части отказа во взыскании убытков с Оксаны Миренковой. Суд постановил взыскать с Миренковой в пользу банка убытки в размере 1,516 млрд рублей, а в остальном определение столичного арбитража оставлено без изменений.

Подавая иск, АСВ объясняло, что, как было установлено в результате проверки обстоятельств банкротства банка, ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по замещению его ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц; отчуждению ликвидной ссудной задолженности путем заключения договоров уступки прав требования без равноценного встречного исполнения; приобретению банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях. Кроме того, руководителями не была исполнена надлежащим образом обязанность по передаче документации банка временной администрации и в дальнейшем агентству, в результате чего затруднено осуществление процедуры конкурсного производства (реализация части имущественных прав банка невозможна).

В 2016 году АСВ выявило в РБР недостачу имущества на 6,5 млрд рублей.



В феврале прошлого года сообщалось об отказе столичного арбитража арестовать в рамках данного иска имущество ответчиков, однако в марте 2019-го стало известно об удовлетворении столичным арбитражем соответствующего ходатайства АСВ.