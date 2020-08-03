Число регистраций новых предприятий в июне увеличилось, в результате на каждую открывшуюся в России компанию пришлись две ликвидированные. Эта пропорция соответствует докарантинному уровню — наблюдавшийся в разгар пандемии перекос в сторону ликвидированных компаний сошел на нет, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылается ТАСС.

«В марте на одну открывшуюся организацию приходилось 1,9 ликвидированной, в апреле, с переходом страны на режим самоизоляции, соотношение ухудшилось: на одно новое предприятие в первый месяц карантина приходилось 2,7 ликвидированного, а в мае — уже 3,1. Но в июне, после снятия экономических ограничений, ситуация изменилась: динамика закрытий действующих бизнесов осталась на прежнем уровне, однако активизировалась регистрация новых юридических лиц. В результате на одну открытую компанию приходились уже только две закрытые. Таким образом, пропорция вернулась к докарантинному уровню», — комментирует президент компании Елена Трубникова.

В июне в стране открывалось 4,8 компании на 1 тыс. действующих, а закрывалось 9,6. Лучше всего ситуация обстояла в секторе добычи полезных ископаемых: там на одно открытое предприятие в июне приходилось лишь 0,8 закрытого. На втором месте — здравоохранение и социальные услуги, где на одну новую компанию приходилась ровно одна ликвидированная, далее следуют водоснабжение и утилизация мусора (одно новое предприятие на 1,5 закрывшегося), строительство (соотношение 1 к 1,6), профессиональная, научная и техническая деятельность (также 1 к 1,6), транспортировка и хранение (1 к 1,77), обрабатывающие производства (1 к 1,8), деятельность в области информации и связи, в том числе сектор «IT, телеком, СМИ и создатели контента» (также 1 к 1,8). Больше всего закрытий произошло в сфере госуправления (одна новая организация на 4,3 ликвидированной), сельском хозяйстве (1 к 3,6), торговле и образовании (в обоих случаях соотношение 1 к 2,4).

Лучшую динамику в соотношении открытий и ликвидаций компаний показали Ингушетия, где на одну открытую компанию пришлось лишь 0,1 ликвидированной, Бурятия (соотношение 1 к 0,2), Еврейская автономная область, Северная Осетия (в обоих случаях 1 к 0,6), Марий Эл (1 к 0,7), Орловская область, Севастополь, Сахалинская область (во всех случаях 1 к 0,8), Челябинская и Саратовская области (в обоих случаях 1 к 0,9).



Худшее соотношение между открытыми и закрытыми компаниями наблюдалось в Адыгее (здесь на одну открытую в июне компанию пришлось сразу 14 ликвидированных), Дагестане (соотношение 1 к 11), Астраханской области (1 к 5,5), Тульской области (1 к 5,4), Брянской области (1 к 5), Владимирской области (1 к 4,8), Волгоградской области (1 к 4,5), Кемеровской области (1 к 4,3), Курганской области (1 к 4) и Туве (1 к 3,9).