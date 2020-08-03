На одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации, 24 июля выставлен на продажу архив с базой данных автомобилистов, обнаружил «Коммерсант» . В нем содержатся примерно 1 млн строк с личными данными водителей по Москве и Московской области, актуальными на конец 2019 года, начальная цена — 1,5 тыс. долларов.

Из скриншота таблицы следует, что в файле содержится дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предполагает, что эту базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет». По мнению партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, база заинтересует угонщиков и «мастеров» социальной инженерии. Как отметил менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев, знание VIN-номера позволяет получить информацию об установленной на авто сигнализации, а данные владельца помогают определить место парковки.