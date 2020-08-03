Минфин 29 июля разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В самом министерстве эту информацию подтвердили, в Минэнерго отметили, что уже направили свою позицию. Эти меры, по оценке Минфина, должны принести в бюджет дополнительно 87,8 млрд рублей в 2021 году и 55,6 млрд рублей — в 2022-м.

Разработанные поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 млрд рублей. Так, налогом облагается не объем добычи (как при взимании налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ), а финансовый результат (выручка от продажи нефти за минусом затрат). Чтобы гарантировать некий объем поступлений в бюджет, в расчет НДД включен пониженный НДПИ (примерно 60% от обычной ставки), который вычитается из налогооблагаемой базы.

Изменения, которые предлагает Минфин, можно разделить на две части. Первая ухудшает условия НДД для всех групп месторождений — это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Вторая часть — ухудшение условий именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021—2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5.

Прогноз на 2023 год в пояснительной записке не указан, но, по словам источников, в целом речь идет примерно о 200 млрд рублей за три года.

Нефтяники считают не вполне корректной как систему расчета выпадающих доходов, так и подход Минфина к их компенсации. Они согласны, что НДД следует скорректировать и отказаться от пониженных коэффициентов по второй группе, но не понимают, почему должны компенсировать Минфину потери из-за ошибок в расчетах, допущенных самим министерством.