Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставит Таджикистану кредит объемом 50 млн долларов на 20 лет под 1%. Льготный период — до десяти лет, говорится в сообщении Евразийского банка развития (ЕАБР). Средства выделяются на реализацию программы правительства и Национального банка Республики Таджикистан для противодействия влиянию распространения COVID-19 на экономический, финансовый и социальный секторы республики.

Также советом фонда было принято решение о проведении внеочередного конкурсного отбора проектов в области здравоохранения в целях повышения возможностей оперативного реагирования на вспышку СOVID-19 для финансирования из средств грантов ЕФСР. Они будут предоставлены государствам — участникам фонда с уровнем валового национального дохода на душу населения ниже 4,3 тыс. долларов. В соответствии с этим критерием на получение грантов могут претендовать Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Республика Армения.

«Учитывая масштабы возникающих разрывов в бюджетах и платежных балансах стран, финансирование из средств ЕФСР будет иметь особое значение для поддержания финансовой стабильности и возможностей этих государств исполнять критически важные обязательства, особенно социальные», — говорится в сообщении.