СДМ-Банк открыл в Москве отделение для обслуживания VIP-клиентов. Офис находится по адресу: Лубянский пр-д, д.19, стр. 1, следует из релиза финучреждения.

«Новое отделение «СДМ-Премиум» — это полный спектр банковских услуг, абсолютная конфиденциальность, приятная атмосфера и персональное обслуживание на самом высоком профессиональном уровне. В офисе созданы все условия для того, чтобы в максимально комфортной обстановке можно было сделать все необходимые банковские операции», — отмечается в сообщении.

Обслуживание в отделении осуществляется по предварительной записи. Персональный менеджер поможет клиенту подобрать удобное время для посещения.

Офис работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.