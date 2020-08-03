На данный момент акционером рассматривается вопрос, выплатить дивиденды сразу, перенести срок выплаты еще на какой-то период или направить средства на увеличение капитала банка для дальнейшего развития.
Руководство крымского РНКБ попросило акционера отказаться от дивидендных выплат за 2019 год, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.
Ранее Центральный банк рекомендовал банкам перенести вопрос о распределении прибыли на осень, когда будут понятны последствия кризиса для финансового положения заемщиков. «Мы последовали рекомендациям акционера и Банка России, перенесли срок принятия решения. На данный момент акционером рассматривается вопрос, выплатить дивиденды сразу, перенести срок выплаты еще на какой-то период или направить дивиденды на увеличение капитала банка для дальнейшего развития», — рассказал Якунин.
«Мы обратились с просьбой не выплачивать дивиденды в этом году. Все эти программы реструктуризации, по которым мы активно работаем, действуют до осени, и только тогда мы увидим качество (кредитного портфеля. — Прим. Банки.ру)», — добавил председатель правления РНКБ.
Напомним, единственным акционером РНКБ выступает Росимущество. По итогам 2019 года банк показал прибыль в размере 5,35 млрд рублей.
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