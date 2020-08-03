Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2020 года снизилось на 23,1 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на 1,56 млрд долларов, до 26,5 млрд, но он остается богатейшим из россиян в списке BBI.

Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь — июль сократился на 5,34 млрд долларов, до 19,2 млрд. На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние сократилось на 2,77 млрд долларов, до 18,6 млрд.

С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его капитал вырос на 1,91 млрд долларов и составил 18,6 млрд. Пятую строчку по итогам июля занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал снизился на 2,1 млрд долларов, до 17,8 млрд. На шестую строчку с четвертой переместился совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,18 млрд долларов и составило 17,1 млрд долларов. На седьмом месте оказался Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 894 млн долларов, до 15,5 млрд.

Восьмое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 76,3 млн долларов и составило 15,5 млрд долларов. Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 14,4 млрд долларов, которое за январь — июль уменьшилось на 403 млн долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман с капиталом в 14 млрд долларов; с начала года оно выросло на 153 млн. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке», а также «Сибуре», остается на 11-м месте — он с начала года потерял 4,81 млрд долларов, и его состояние составляет 13,3 млрд долларов.