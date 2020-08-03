Россияне и бизнес в РФ все меньше обращаются за реструктуризацией кредитов: во второй половине июля число заявок снизилось по сравнению с первой частью месяца на 25% до 82 тыс. заявлений, следует из материалов ЦБ.



«Тенденция к снижению количества поступающих обращений сохраняется. Так, за период с 16 по 29 июля от заемщиков поступило 82 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитных договоров, тогда как за период с 1 по 15 июля этот показатель составлял порядка 110 тыс.», — сказано в документе.

Отмечается, что в целом с 20 марта по 29 июля в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 2,495 млн обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 29 июля банками рассмотрено 2,408 млн заявлений граждан, что составляет 96,5% от общего объема требований.



Банки к концу июля удовлетворили 1,486 млн заявлений о реструктуризации кредитов и отказали по 922,1 тыс. заявлений. В результате доля одобренных требований сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга — 61,7% от рассмотренных.

Количество требований, находящихся на рассмотрении в банках, снизилось на 3% по сравнению с результатами предыдущего мониторинга до 86,5 тыс. обращений, из них 52,9% составляют заявки по потребительским кредитам физических лиц, 24,8% — по ипотечным кредитам, 18,6% — по кредитным картам и 2,3% — по автокредитам .

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.