Крымский РНКБ планирует выйти на показатель чистой прибыли по итогам 2020 года на уровне 3 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.

«Мы ожидаем, что выйдем по году на показатели бизнес-плана и долгосрочной программы развития, которые были утверждены советом директоров. Это порядка 3 миллиардов рублей чистой прибыли по году», — отметил Якунин. Он добавил, что многое будет зависеть от ситуации с пандемией осенью.

По словам председателя правления, ожидается рост кредитного портфеля банка в 2020 году примерно на 20% в строгом соответствии с бизнес-планом.



По итогам 2019 года кредитная организация показала прибыль в размере 5,35 млрд рублей.