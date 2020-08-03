Удаленная занятость оказалась востребована как работниками, так и работодателями, однако для дальнейшего развития этого формата необходимо упорядочить ее с юридической точки зрения, а также перевести в электронную форму кадровые документы, пишет «Коммерсант» . К таким выводам пришли участники организованного Минэкономики круглого стола «Удаленка»: мифы и реальность».

По словам замминистра экономики Алексея Херсонцева, по оценкам ведомства, «большая часть как сотрудников, так и работодателей, вовлеченных в удаленную занятость, хотели бы сохранить этот режим и после окончания действия всех противоэпидемических мер». Однако развитие этой практики должно сопровождаться изменением документооборота, в том числе по части действующей нормы об обязательном хранении работодателями бумажных кадровых документов о сотрудниках на протяжении 50—75 лет.

Еще одним препятствием как для перевода сотрудников на дистанционную работу, так и для цифровизации труда в целом может стать нехватка IT-специалистов.

По мнению GR-директора HeadHunter Виталия Терентьева, внедрению удаленной занятости может помешать и множество организационных моментов. Он отметил, что значительная часть работников по разным причинам может в итоге предпочесть работу в офисе. В отношении же тех, кто останется работать из дома, от работодателя потребуется разработать новые системы контроля и мотивации, что потребует отдельных вложений, сказал Терентьев.