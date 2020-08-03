Выплаты вкладчикам Оргбанка начнутся не позднее 17 августа 2020 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 6 августа. Об этом в понедельник сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Страховой случай наступил в отношении кредитной организации 3 августа в связи с аннулированием Центробанком ее лицензии после решения общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

В связи с тем, что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов , его клиенты, в том числе физические лица (включая индивидуальных предпринимателей) и юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, заключившие с банком договор банковского вклада или счета, имеют право на получение страховки. Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в валюте РФ по курсу Банка России на день наступления страхового случая.

АСВ до начала выплат опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации и разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков на выплату страхового возмещения. Такие заявления могут подаваться в течение всего периода ликвидации банка.

В соответствии с данными последней имеющейся у АСВ отчетности Оргбанка (по состоянию на 1 июля 2020 года) размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается примерно в 223,3 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — приблизительно в 89 млн.