Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования на 1 процентный пункт — до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов, уточняется в сообщении банка.

Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования на 1 процентный пункт — до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов, уточняется в сообщении банка.

«Оформить заявку и получить кредит можно без визита в офис на сайте raif.ru или в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» даже в городах, где нет наших отделений», — подчеркнул руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.



В банке рассказали, что 76% его клиентов получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем финучреждения для подписания документов. «А интеграция с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не представлять документы, подтверждающие занятость и доход», — отмечается в сообщении.