МТС Банк сообщает об отмене комиссии для клиентов-физлиц в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до 31 декабря 2020 года включительно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Мгновенные переводы по номеру телефона в более 70 банков, подключенных к системе, доступны клиентам в мобильном приложении «МТС Деньги». Основное преимущество сервиса на базе СБП — не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя, зачисление средств происходит мгновенно. При переводах с клиентов МТС Банка комиссия не взимается», — говорится в релизе.

Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная — до 600 тыс. рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц — 1,5 млн рублей, в месяц возможно совершить 50 переводов.

Как напоминают в банке, чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам-физлицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Для перевода денег отправитель выбирает в разделе «Переводы» мобильного приложения «МТС Деньги» функцию «По номеру телефона», далее указывает номер телефона получателя, банк получателя и сумму перевода. Если получатель перевода ранее уже устанавливал банк по умолчанию в СБП, то эта информация будет отражена для отправителя. Если получатель ранее не устанавливал банк по умолчанию, отправителю необходимо выбрать его из списка банков — участников СБП.



Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.