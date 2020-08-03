Московская биржа прорабатывает вопрос о введении нового тарифа — на использование биржевой информации в альтернативных торговых системах, пишет «Коммерсант» . Тариф предлагается по российским акциям (0,012% от объема сделок, или 120 тыс. рублей с объема сделок в размере 1 млрд рублей) и по срочным сделкам с ними (0,0066%). Он не распространяется на иностранные ценные бумаги , на сделки между клиентом и брокером, а также если не используется автоматическое сопоставление цен.

Особенность услуги в том, что брокеры не могут от нее отказаться в связи со вступлением в силу закона, который требует наилучшего исполнения заявки клиента, то есть брокерам перед исполнением заявки необходимо сравнить все условия покупки/продажи фондового актива, в том числе по цене и по тарифам.

По словам директора департамента рынка акций биржи Бориса Блохина, брокеры должны будут отчитываться на бирже обо всех сделках, совершенных с использованием биржевой информации в альтернативных системах. Биржа имеет право проводить информационный аудит участников на предмет правомерности использования биржевой информации.

Тариф вводится, чтобы сделать альтернативный Московской бирже центр ликвидности экономически неоправданным, считают эксперты. Дело не только в Санкт-Петербургской бирже, но в целом в борьбе Московской биржи с любой альтернативной площадкой, в том числе организованной внутри брокера, отмечают эксперты. По их словам, от наличия разных пулов ликвидности в конечном счете выигрывает клиент, получая лучшую цену.