Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил сервис доставки дебетовых карт и возможности получения кредита наличными для тех, кто еще не является клиентом банка. Теперь оформить заявку на кредит и получить денежные средства можно без посещения офиса банка через Интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого достаточно на сайте банка или через контакт-центр оформить доставку дебетовой карты на дом. После получения карты нужно авторизоваться в личном кабинете через Интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн» и заполнить заявку на нецелевой кредит. После положительного решения банка денежные средства станут доступны клиенту на специально открытом счете прямо в «МКБ Онлайн», — говорится в релизе.

Все операции совершаются дистационно без визита в отделение банка. В «МКБ Онлайн» также доступно отслеживание графика ежемесячных платежей по кредиту и их погашение.