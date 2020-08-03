Условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых улучшаются. Об этом объявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, прошедшем в режиме видеоконференции, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Правительство улучшит условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых», — рассказал он, подчеркнув, что «эта программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом».

Мишустин напомнил, что ранее максимальный уровень займа был увеличен с 3 млн до 6 млн рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

«Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», — рассказал премьер.

Такая же возможность, по его словам, появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и «Дальневосточной ипотеки».

На днях о снижении в России минимального взноса по льготной ипотеке до 15% сообщали СМИ со ссылкой на свои источники.



Мишустин в понедельник также объявил об увеличении общей суммы кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 млрд до 900 млрд рублей. «Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», — подчеркнул глава Кабмина.