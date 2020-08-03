Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирины Окладниковой заместителем министра финансов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, передает ТАСС.

«Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в распоряжении.



Ранее Окладникова занимала должность директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики.