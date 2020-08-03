Минфин России в соответствии с распоряжением правительства перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства.

Выплата осуществлена 31 июля. Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были меньше поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.



«Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — поясняют в Минфине.