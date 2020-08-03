Ипотечная задолженность в России на 1 июля 2020 года выросла на 13,8% в годовом выражении до 8,2 трлн рублей, доля просроченной задолженности не изменилась, говорится в материалах ЦБ.

«Задолженность по ИЖК ( ипотечному жилищному кредитованию) с учетом приобретенных прав требования на 1 июля 2020 года составила 8,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 93,9 млрд рублей, а за год — на 13,8%. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9%», — отмечает регулятор.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в РФ за июнь выросла на 0,1 процентного пункта и составила 7,5%.

В июне российские банки предоставили 116,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 276,1 млрд рублей. Объем ИЖК вырос на 38,9% к маю и на 28,5% к июню прошлого года.