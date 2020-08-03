Газпромбанк снизил процентные ставки по кредитам наличными , рефинансированию потребительских кредитов и ипотеки . Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Ставки по кредиту наличными уменьшены на 0,3—0,6 процентного пункта в зависимости от его суммы. Минимальная ставка теперь составляет 6,9% годовых и распространяется на суммы от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Остальные ставки также зависят от размера запрашиваемого кредита. При сумме от 1 млн до 1,5 млн рублей действует базовая процентная ставка 8,9%, от 300 тыс. до 1 млн рублей — ставка от 9,9% годовых, а если сумма варьируется от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, то минимальная ставка составляет 10,9% годовых.

При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика ко всем ставкам применяется надбавка в 5—6 п. п. в зависимости от категории клиента.

Кроме того, улучшены условия рефинансирования потребительских кредитов: минимальная ставка опустилась на 1 п. п., до 7,9% годовых.



Ставка по рефинансированию ипотеки снижена на 0,6 п. п., до 8,3% годовых.