Медианная рентабельность балансового капитала кредитных организаций РФ по итогам последних четырех кварталов установилась на уровне 5,35%, существенно снизившись относительно предшествующих сопоставимых периодов (7,86% за период с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го и 6,98% за 2019 год) в результате сокращения денежных потоков и роста потерь от реализации кредитных рисков на фоне пандемии. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Эксперт РА».

Также показательно снижение рентабельности, рассчитанной без учета изменения резервов и отражающей операционную эффективность деятельности банков, отмечают аналитики. Относительно периода, включающего второе полугодие 2018 и первое полугодие 2019 года, данный показатель в расчете за последние четыре квартала снизился почти на треть (7,62% против 11,33%). «Это позволяет сделать вывод, что основной фактор давления на финансовый результат банков — это не дорезервирование по проблемным активам, сдержанное и отложенное регулятивными мерами, а снижение процентных и комиссионных доходов в первом полугодии 2020 года», — говорится в обзоре.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем доходную базу банков поддержит восстановление экономической активности клиентов, но дополнительным негативным фактором с долгосрочными последствиями станет наблюдаемое уже сейчас уменьшение чистой процентной маржи. «Несмотря на серию последовательных снижений ключевой ставки, сокращение процентной маржи банков пока можно охарактеризовать как умеренное и отчасти контролируемое, поскольку кредитные организации традиционно более оперативно пересматривают ставки по депозитным продуктам, чем по кредитам. Это позволяет ограничить влияние изменений ключевой ставки на чистые процентные доходы. Однако актуальная проблема избыточной ликвидности и вынужденного (с учетом волатильности пассивов) поддержания запаса неработающих и низкодоходных активов продолжит оказывать давление на маржинальность», — полагают в «Эксперт РА».



«При этом краткосрочные размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке и на депозитных счетах в Банке России станут еще более слабым источником доходов для банков, испытывающих дефицит качественных заемщиков и недостаточно эффективно развивающих традиционные направления кредитования клиентов», — добавляют аналитики.