Клиенты Росбанка — держатели карт национальной платежной системы «Мир» получили возможность бесконтактно оплачивать покупки c помощью специального мобильного приложения Mir Pay. Об этом сообщили в понедельник в кредитной организации.

Через Mir Pay можно расплачиваться за приобретенные товары и услуги с использованием смартфона в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Приложение доступно для скачивания в Google Play владельцами устройств на базе операционной системы Android (версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

После установки приложения необходимо отсканировать карту или добавить ее вручную, следуя подсказкам на экране. Для оплаты в магазине следует разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.



«Защита платежных операций в Mir Pay соответствует всем международным стандартам безопасности. При совершении платежей реквизиты карты «Мир» не раскрываются и не хранятся в смартфоне, используется сформированный особым образом цифровой код — токен», — подчеркивается в релизе.