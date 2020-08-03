Банк России поддерживает идею об использовании минимального размера оплаты труда (МРОТ) при защите минимального дохода должников от кредиторов, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Банк России поддерживает идею об использовании минимального размера оплаты труда (МРОТ) при защите минимального дохода должников от кредиторов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
В мае депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам прожиточный минимум. Он устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ, который в 2020 году составляет 12 130 рублей. При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, который подлежит взысканию.
«Мы, безусловно, поддерживаем (проект, обязывающий кредиторов оставлять должникам минимум не ниже МРОТ. — Прим. ред.). И это, наверное, важный критерий справедливости, что защита должна быть не в процентах, а в МРОТ, потому что у нас есть достаточно богатые люди, и сегодня эти нормы Трудового кодекса защищают их большой доход от возможности взыскания, это абсолютно неправильно. В этом смысле прожиточный минимум или МРОТ — более релевантный показатель», — сказал Швецов в ходе обсуждения на площадке «Единой России».
Кроме того, он полагает, что если размер взыскания со счета должника будет ограничен, то ничего в самой процедуре взыскания менять не нужно. При этом если доступность к счету должника для коллекторов, судебных приставов, кредитных и микрофинансовых организаций будет неограниченной, то изменения в процедуре взыскания будут бесполезными.
«Наше глубокое мнение, что само исполнительное производство никаким образом не надо затрагивать, это сильно упростит закон, просто исполнительный лист будет иметь некие особенности взыскания и ничего больше», — добавил первый зампред ЦБ.
«Третий момент: закон должен распространяться на потоки, а не на запасы. Запасы должны быть выведены из-под этого закона, речь идет только о текущем потоке, часть которого должна оставаться в распоряжении гражданина. Надо урегулировать то, что сегодня взыскивается у работодателя, не доходя до этого счета, и то, что взыскивается с этого специального счета, который гражданин объявил», — также отметил Швецов.
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