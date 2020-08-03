Банк России аннулировал лицензию Оргбанка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк «Межбанковское объединение «Оргбанк» (регистрационный номер 3312, Москва)», — указано в сообщении.



Лицензия аннулирована приказом регулятора от 3 августа 2020 года № ОД-1245.

Из сообщения на сайте Оргбанка следует, что на общем собрании его участников 6 июля 2020 года было принято решение о добровольной ликвидации финучреждения.



«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «МБО «Оргбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», — отмечается в отдельном сообщении регулятора.



Там подчеркивается, что, согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В Оргбанк будет назначен ликвидатор.



Согласно данным Банки.ру, Оргбанк на 1 июля 2020 года занимал 317-е место по размеру чистых активов среди кредитных организаций РФ. Банк занимался обслуживанием корпоративных клиентов, а также работал на долговом, межбанковском и валютном рынке. Основным источником фондирования были средства юридических лиц. В сентябре 2005 года Оргбанк стал участником системы страхования вкладов.

