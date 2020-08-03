Банки планируют увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, пишут «Известия» . Об этом рассказали в кредитных организациях.

Так, Сбербанк намерен увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. Сейчас такая опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый», подчеркнули в пресс-службе. Лимит операций можно увеличить в пять раз: с 1 млн до 5 млн рублей в сутки. Для клиентов банка, не входящих в премиальный сегмент, ежедневный лимит операций также составляет 1 млн рублей в сутки внутри кредитной организации и 50 тыс. рублей в другие банки через Систему быстрых платежей.

ВТБ также планирует использовать биометрическую верификацию для увеличения лимитов по операциям клиентов. Его представитель пояснил, что слепки лица и голоса должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС). Такую же возможность рассматривают в Банке ДОМ.РФ. Это может коснуться лимитов на платежи и переводы, отметили в кредитной организации.

В «Ростелекоме» отметили, что слепки лица и голоса подделать или подменить гораздо сложнее, чем СМС и другие методы подтверждения операций.

По словам экспертов, пока граждане по-прежнему неохотно сдают свои биометрические данные. В первую очередь — потому что не видят для себя в этом преимуществ. Увеличение лимитов по онлайн-переводам клиентам, которые сдали биометрию, поможет ускорить формирование базы слепков лица и образцов голоса, считают эксперты. По их прогнозам, в будущем люди смогут расплачиваться лицом в магазинах, кафе и транспорте так же легко, как сейчас пользуются картами.