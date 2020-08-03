Банк «Русский Стандарт» обновил мобильный банк. В новом релизе RSB Mobile доработана навигация, внедрены новые функции, проведен рестайлинг разделов и расширен перечень поставщиков услуг, говорится в релизе финучреждения.

«В обновленном разделе «Акции» мобильного приложения выгодные предложения стало удобно искать по названию компании-партнера или по тематике, в том числе выбрать из списка категорий. Кроме того, виден статус регистрации в тех акциях, где она необходима. Все реквизиты дебетовой карты доступны в приложении. Теперь для совершения покупок в Интернете не обязательно доставать из кошелька дебетовую пластиковую карту, так как все реквизиты (номер, срок действия, CVC) можно посмотреть прямо в RSB Mobile. В обновленной версии RSB Mobile проведен рестайлинг раздела «Журнал операций» — информация о действиях пользователя доступна в легком и информативном дизайне, добавлены новые виды операций», — сказано в сообщении.

После обновления приложения держатели карт Visa смогут из мобильного банка в несколько кликов добавить свою карту в платежное приложение Apple Pay на смартфоне. Для тех, кто не готов оплачивать телефоном покупки, добавили возможность отключить считывание NFC.

Обновленное мобильное приложение RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

