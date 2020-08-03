В честь этого события новые клиенты до конца года смогут пользоваться специальными тарифами на денежные переводы.

Чтобы получить специальные условия достаточно открыть счет и совершить один денежный перевод с 1 по 31 августа. После этого клиент сможет c 1 сентября до конца 2020 года полностью бесплатно переводить деньги другим юрлицам, а также переводить деньги физлицам с комиссией 0,5% при сумме до 150 тыс. рублей и с комиссией 1% при сумме более 150 тыс. руб. Клиент-ИП сможет бесплатно переводить на собственный счет физлица суммы до 150 тыс. рублей, а суммы более 150 тыс. рублей — с комиссией 1%. Акция распространяется на пакеты услуг «Удачный выбор», «Лучший старт» и «ВЭД+».

Преимущество специальных тарифов в том, что они распространяются на любые суммы более 150 тыс. рублей. Кроме того, они позволяют очень выгодно переводить небольшие суммы, так как отсутствует фиксированная комиссия.