Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами.

Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри РФ. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе «О национальной платежной системе», говорилось в сообщении компании.

Операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации теперь не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Изменения не затронут международные переводы, а также случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Как прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, сокращение функционала PayPal в России не означает «сгорания» электронных денег, сервис продолжает работать «в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать». По его словам, PayPal пришел в Россию в 2011 году благодаря появлению весьма благоприятного регулирования электронных денег. За девять лет ситуация поменялась, и из-за ужесточения законодательства международный игрок вынужден частично свернуть свою деятельность, отметил Достов.

По словам аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егора Дахтлера, отказ PayPal от переводов внутри России вряд ли скажется существенно на рынке переводов, пользователи перейдут к конкурентам. Судя по письму PayPal, направленному компанией в ЦБ, доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4%, поэтому для финансовых показателей компании это не создает существенных рисков, пояснил Дахтлер.