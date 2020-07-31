Жители ряда российских регионов с 3 августа больше не смогут самостоятельно пополнить наличными транспортные карты из-за изменений в регулировании электронных кошельков. Пополнить карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через Интернет.

Ограничения по пополнению электронных кошельков наличными вводятся из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию или упрощенную идентификацию, не смогут пополнять свои кошельки с помощью наличных, а только через банковский счет. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, чтобы вернуть возможность пополнять свой кошелек наличными, клиент должен пройти упрощенную идентификацию. Для этого достаточно указать на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН.

По мнению ассоциации, введенный запрет не соответствует реальному уровню рисков, против которых он направлен, и приведет к снижению потребительской ценности электронных кошельков, а также потенциально ограничит конкуренцию на рынке в пользу крупных банков. Как отметил Достов, количество проектов, по которым будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.

Решения по оплате проезда в настоящее время регулируются несколькими законами, пояснил руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты» платежной системы «Золотая корона» Александр Гришин. Ограничения на пополнение наличными затронут те регионы, в которых такие проекты реализованы на базе закона «О национальной платежной системе». По оценке эксперта, всего таких регионов около 20.

В ассоциации «Электронные деньги» считают, что точечный вывод некоторых инструментов из-под запрета на пополнение наличными возможен, однако это недальновидное решение. По словам Виктора Достова, необходимо допустить ограниченное пополнение неперсонифицированных инструментов наличными. Для мошенников это слишком маленькая сумма, а для добросовестных потребителей — достаточная, уверен Достов.