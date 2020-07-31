Лучше всего с точки зрения динамики финансового результата показали себя в первом полугодии российские универсальные банки, а сильнее всего упала прибыль инвестиционных банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

В НКР констатируют, что, несмотря на негативное влияние пандемии, российский банковский сектор во II квартале 2020 года оставался прибыльным, а качество кредитных портфелей — стабильным. Тем не менее банки столкнулись с существенным ростом резервов, который частично сглаживался активной реструктуризацией кредитов.

По итогам II квартала банки заработали 176 млрд рублей (здесь и далее имеется в виду прибыль до налогообложения), что меньше результатов января — марта в 3,5 раза, а аналогичного периода прошлого года — в 2,4 раза. Таким образом, влияние пандемии оказалось достаточно сдержанным, и она пока не привела к массовым убыткам банков, считают в НКР.

Без учета прибыли Сбербанка (125 млрд рублей) положительный финансовый результат сектора за II квартал составил 51 млрд. Вклад Сбербанка в общий результат сектора по-прежнему превышает 70%.

В НКР сопоставили финансовые результаты российских банков, разделив их для этого на пять групп исходя из преобладания активов либо операционных доходов в соответствующем направлении банковского бизнеса: розничные (кредитование физлиц), корпоративные (кредитование юрлиц и индивидуальных предпринимателей), инвестиционные (вложения в ценные бумаги), универсальные (несколько перечисленных видов деятельности) и остальные банки. Санируемые банки, а также Сбербанк были исключены из анализа.

Несмотря на в целом позитивные показатели прибыли по системе в июне, слабые результаты апреля и мая привели к тому, что в каждой из групп результаты в первом полугодии текущего года были хуже, чем в прошлом году. Лучше всего показали себя универсальные банки: их прибыль снизилась лишь на 13 млрд рублей, или 5%. Вероятно, это является следствием более диверсифицированной модели бизнеса, рассуждают эксперты. Сильнее всего (на 85%) упала прибыль инвестиционных банков, однако из-за их относительно небольших размеров результат группы не оказал существенного влияния на прибыль всей системы.

Сильнее всего в абсолютном выражении просела прибыль розничных и корпоративных банков — на 26 млрд и 35 млрд рублей соответственно (на 56% и 41%) по сравнению с январем — июнем 2019 года. Семь из десяти самых убыточных участников сектора в первом полугодии — розничные банки, указывают в НКР (согласно данным агентства, полностью эта десятка выглядит так: Росгосстрах Банк, Сетелем Банк, Интерпромбанк, Плюс Банк, МТС Банк, «ЦентроКредит», Русфинанс Банк, Кредит Европа Банк, «Русский Стандарт» и ОТП Банк).

На динамику прибыли банков повлияло ухудшение качества активов: в первом полугодии значительно выросли убытки от создания резервов. Так, без учета Сбербанка и санируемых банков потери от досоздания резервов в текущем году составили 393 млрд рублей, что практически в девять раз превышает результат за аналогичный период прошлого года (44 млрд).

«Объем досозданных резервов был бы выше, но помогли реструктуризации кредитов населению и предприятиям, — указывают эксперты. — Так, с конца марта по середину июля реструктурированная задолженность в портфеле кредитов крупного бизнеса достигла 10%, МСБ — 14%. Самой низкой остается доля реструктуризаций в розничном портфеле — 3,6%».



На этом фоне уровень просроченной ссудной задолженности во II квартале, по оценкам НКР, сохранял стабильность: в разрезе основных сегментов — кредитных портфелей нефинансовых организаций и населения — он вырос на 0,2 процентного пункта, до 7,7% и 4,7% соответственно. Просрочка по системе увеличилась на 100 млрд рублей в абсолютном выражении и на 3,9% в относительном; прирост по большей части обеспечили некоторые крупные игроки — банк ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.