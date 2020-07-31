Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды за первое полугодие 2020 года. Общая сумма промежуточных дивидендов за первые шесть месяцев текущего года может составить 17,842 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды за первое полугодие 2020 года размере 8,93 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС (17,86 рубля на одну АДР)», — говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров определил 7 сентября в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования; 12 октября — в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Следующее внеочередное общее собрание акционеров назначено на 30 сентября.