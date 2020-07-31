Авиакомпания «Аэрофлот» заключила со Сбербанком соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 39 млрд рублей. Соответствующее решение было одобрено на совете директоров авиакомпании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Аэрофлота».

«Сумма лимита кредита — 39 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Средства выделяются в том числе на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения.

Кредит обеспечен госгарантиями.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей. «Аэрофлот» уже заключил со Сбербанком кредитное соглашение на сумму 31 млрд рублей сроком на пять лет. Кредит также обеспечен госгарантиями.