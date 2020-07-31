Президент РФ поручил правительству и Банку России к 1 октября рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке граждан, потерявших вклады в банках. Соответствующее поручение опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках. Доклад — до 1 октября 2020 года», — говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам встречи главы государства 30 июля с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции РФ.

Как напоминает ТАСС, этот вопрос на встрече 30 июля поднял депутат Госдумы Валерий Гартунг. По его словам, речь идет о 192 тыс. гражданах, потерявших деньги в кредитных организациях, в частности — в банке «Югра». Он попросил найти юридическую формулу, чтобы помочь этим вкладчикам. Путин тогда заметил, что действующим законодательством предусмотрено получение определенных сумм в таких случаях, однако подчеркнул, что если проблема в этой сфере существует, то ее нужно проработать.

Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. В сентябре 2018-го банк был признан банкротом. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Бывший главный акционер «Югры» Алексей Хотин был задержан в 2019 году в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.