Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карту «Мир». Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее законом «О защите прав потребителей» было предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей. Закон обязывает владельцев агрегаторов (в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов) с 1 ноября 2020 года обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием карты «Мир» либо наличными деньгами по выбору потребителя.

При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года.



Как отмечалось в пояснительной записке к документу, данный закон будет стимулировать повышение прозрачности дистанционной торговли, дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через Интернет. Изменения в законодательстве должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией только за наличные, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель.

