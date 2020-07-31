Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При появлении дополнительного выходного за россиянами сохраняется место работы и средний заработок. Закон не распространяется на работающих пенсионеров, указывает ТАСС (комментируя в начале июля прохождение данного законопроекта в Госдуме, ее председатель Вячеслав Володин напоминал , что ранее ГД приняла закон, который дает возможность гражданам предпенсионного и пенсионного возраста получить не один, а два выходных дня для прохождения диспансеризации. — Прим. Банки.ру).

Сотрудник должен будет отчитаться перед работодателем, представив ему справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.



Как ранее отмечала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, реализация этого закона установит дополнительные гарантии для прохождения диспансеризации и будет способствовать сохранению здоровья работников благодаря профилактическому медицинскому осмотру.