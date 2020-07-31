Президент России Владимир Путин 31 июля подписал разработанный Минэкономразвития закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Как поясняется в сообщении МЭР , документ направлен на создание правовых условий для ускоренных разработки и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций по всем отраслям экономики России. При этом в качестве ключевых направлений тестирования технологий определены сферы медицины, транспорта, сельского хозяйства, финансового сектора, образования, строительства и промышленности, государственного управления.

Установлению экспериментального режима предшествует ряд обязательных процедур с привлечением отраслевых органов власти в целях всесторонней оценки возможных рисков проведения правового эксперимента. Финальное решение о возможности проведения правового эксперимента принимается правительством.

Программа экспериментального правового режима представляет собой акт специального регулирования, устанавливающий специальное регулирование для конкретного экспериментального правового режима. При этом такое регулирование применяется только для участников «регуляторной песочницы» со строгим ограничением по времени и территории.



В Минэкономразвития напоминают, что им также были подготовлены два законопроекта-спутника, которые обеспечивают возможность запуска первых восьми правовых экспериментов для апробации цифровых инноваций. Это проекты в области медицинской деятельности, телекоммуникаций, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта в сфере услуг, анализа больших данных. В настоящее время оба законопроекта-спутника проходят межведомственное согласование.