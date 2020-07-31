Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления «ВЭБ.РФ». Включенные в него положения отвечают актуальным потребностям операционной деятельности ВЭБа и направлены на повышение эффективности государственной корпорации в целом, говорится в пояснительной записке.

Документом уточнятся ряд полномочий наблюдательного совета ВЭБа, в том числе в части участия ВЭБа в проектах, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики, что создаст дополнительные гарантии финансирования таких проектов из федерального бюджета. Набсовет «ВЭБ.РФ» также будет утверждать ключевые показатели эффективности деятельности на отчетный год, методику их расчета и результаты выполнения. Законом устанавливается, что председатель наблюдательного совета, члены набсовета ВЭБа назначаются правительством РФ.

Также уточняется порядок создания комитетов при наблюдательном совете «ВЭБ.РФ», являющихся совещательными органами и возглавляемых членами набсовета ВЭБа. В частности, закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете, устанавливается порядок получения рекомендаций комитетов при принятии наиболее важных вопросов деятельности госкорпорации.

Документ содержит нормы, направленные на совершенствование процедуры принятия решения по участию ВЭБа в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики. Кроме того, уточняются основания привлечения ВЭБа для выполнения функций агента правительства России.



Ранее в пресс-службе ВЭБа пояснили, что правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестиционных проектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с новым рабочим органом «ВЭБ.РФ» — инвестиционным комитетом. Наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться наблюдательным советом. Предполагается, что изменения повысят эффективность и самостоятельность ВЭБа, а также сократят сроки принятия решений. Если наблюдательный совет собирался один раз в квартал, то правление и инвестиционный комитет ВЭБа могут рассматривать вопросы чаще, уточнили в госкорпорации.

