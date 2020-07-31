ЦБ установил официальные курсы валют с 1 августа.

Курс доллара повысился на 6,28 копейки, составив 73,4261 рубля (73,3633 рубля на 31 июля). Курс евро вырос на 1 рубль 3,57 копейки до 87,2889 рубля (86,2532 рубля на 31 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 73 копейки и составил около 73,9 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1 рубль по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,65 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,28—74,1 рубля за доллар и 87—87,78 рубля за евро.