Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину рассмотреть подходы к распределению третьего транша финансовой поддержки регионам с членами комиссии Федерального собрания, сообщается на сайте правительства. Он выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства 22 июля 2020 года.

«Минфину России до внесения в правительство Российской Федерации обеспечить предварительное рассмотрение подходов к распределению дотаций (третий транш) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции с членами комиссии Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде», — сказано в перечне решений по итогам выступления Мишустина.

Ранее Минфин сообщал, что финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, еще 100 млрд рублей будет направлено субъектам осенью. Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 млрд рублей. Первая часть финансовой поддержки в объеме 100 млрд рублей уже была распределена и предоставлена 56 субъектам РФ в конце мая, говорилось в сообщении.