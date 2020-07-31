Минфин не знаком с предложениями Минэкономразвития о введении в РФ единого оборотного налога в размере 6,2% от выручки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг Минэкономразвития предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения. Это следует из проекта плана проведения оценки фактического воздействия на 2021 год. Документ, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

«Минфин не знаком с такими предложениями», — сообщили в пресс-службе министерства.