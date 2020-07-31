Состоятельные клиенты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» во время пандемии вдвое увеличили спрос на накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), свидетельствуют данные исследования страховой компании.

В первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года почти вдвое выросло число договоров ИСЖ, заключенных в рублях, и на 12% — в долларах. Общая сумма вложений в полисы НСЖ увеличилась на 74%. Пик инвестиций в ИСЖ пришелся на май и июнь, в НСЖ — на март.

«В первом полугодии 2020 года состоятельные клиенты (с инвестиционным портфелем от 15 млн рублей — ТАСС) активно покупали пятилетние полисы инвестиционного страхования жизни от СК «Росгосстрах Жизнь» в рублях и накопительного страхования жизни сроком более десяти лет», — говорится в исследовании.

Общий объем средств, инвестированных в рублевые полисы, почти не изменился (рост чуть более чем на 4%), а общий объем средств, инвестированных клиентами в долларовые полисы, удвоился.

На фоне снижения ставок по депозитам клиенты стремятся скорректировать свой инвестиционный портфель, отмечают в компании.

«Во-первых, инвесторы ищут «тихую гавань», во-вторых, хотят и готовы зарабатывать на волатильности рынков в рублях. ИСЖ, который на 100% защищает первоначальный капитал, стал для многих отличной точкой входа на фондовый рынок, ведь весной хорошие бумаги можно было купить очень дешево. Еще одна тенденция — коронакризис заставил многих задуматься о том, что будет с их близкими в случае их ухода из жизни. Это подстегнуло спрос на «детские» НСЖ и программы адресной передачи капитала. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится как минимум до конца года», — комментирует директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.